‘ടോപ് ഇന്ത്യൻസ്’ പട്ടിക ഇന്ന് അനാവരണം

വാഷിങ്ടൻ ∙ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ വഹിക്കുന്ന 200 ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പട്ടിക ഇന്ന് അനാവരണം ചെയ്യും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 5.50 കോടി ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യാസ്പോറ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചടങ്ങ്. അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഐപികൾ പട്ടികയിലുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ, ഭരണരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സാമൂഹിക സേവനം നടത്തുന്നവരും വ്യവസായികളും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാമുൾപ്പെടുന്നതാണ് പട്ടികയെന്ന് ഇന്ത്യാസ്പോറ സ്ഥാപകൻ എം.ആർ. രംഗസ്വാമി പറഞ്ഞു.

English Summary: List of Indian diaspora members holding highest positions globally to be unveiled