ദിശയുടെ വാട്സാപ്പ് സംഭാഷണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു ചോർത്തി നൽകിയില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചുള്ള ‘ടൂൾ കിറ്റ്’ തയാറാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു ചോർത്തി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു ചോർത്തുന്നതിൽ നിന്നു പൊലീസിനെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിശ രവി നൽകിയ ഹർജിയിലുള്ള മറുപടിയിലാണു പൊലീസിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്.

അന്വേഷണ വിവരങ്ങളും തന്റെ വാട്സാപ്പ് സംഭാഷണങ്ങളും പൊലീസ് മാധ്യമങ്ങൾക്കു ചോർത്തുന്നത് തന്റെ പ്രതിച്ഛായ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും നീതിപൂർവമായ വിചാരണയ്ക്ക് ഇതു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും കേസിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിലായ ദിശ ആരോപിച്ചു. വിവരങ്ങൾ പൊലീസിൽ നിന്നാണു ലഭിച്ചതെന്നു മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നു ദിശയ്ക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തിൽ ഇന്നു സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ പൊലീസിനോടു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസ് ചോർത്തി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വാർത്തകൾ നൽകിയെന്നു ദിശ ആരോപിക്കുന്ന ഏതാനും മാധ്യമങ്ങളുടെ പേരുകളും ഹർജിയിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവയ്ക്കും ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റിക്കും (എൻബിഎസ്എ) കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഹർജി ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

5 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി പൂർത്തിയാകുന്ന ഇന്ന് ദിശയെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ടൂൾ കിറ്റ് സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗിന് അയച്ചതു ദിശയാണെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലുണ്ടായ സംഘർഷം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നു ടൂൾ കിറ്റിന്റെ വിശദ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

