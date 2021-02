കശ്മീരിൽ 3 പൊലീസുകാർക്ക് വീരമൃത്യു; ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 3 ഭീകരരെയും വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 3 പൊലീസുകാർ വീരമ്യത്യു വരിച്ചു. ശ്രീനഗറിലെ അതീവ സുരക്ഷാമേഖലയായ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ ബാഗ്പട്ടിൽ കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ സുഹൈൽ, മുഹമ്മദ് യൂസഫ് എന്നിവരാണു ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പട്ടാപ്പകലാണു സംഭവം. വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച തോക്കെടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുനിന്നാണു ഭീകരൻ പൊലീസുകാർക്കു നേരെ കാഞ്ചിവലിച്ചതെന്നു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃത്യത്തിനു ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ ഭീകരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മധ്യ കശ്മീരിലെ ബദ്ഗാമിൽ ഭീകരർക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനിടെയാണു മൂന്നാമത്തെ പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 3 ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ 24 നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ സംഘം ബുധനാഴ്ച സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു ഭീകരാക്രമണം.

ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടു ശ്രീനഗറിലെ ദുർഗാനാഗ് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തമായ റസ്റ്ററന്റായ കൃഷ്ണ ധാബയുടെ ഉടമയുടെ മകനെ ഭീകരർ വെടിവച്ചു പരുക്കേൽപിച്ച സംഭവത്തിൽ ലഷ്കർ ബന്ധമുള്ള മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിലായി.

English Summary: 3 LeT terrorists killed in encounter in J-K's Shopian