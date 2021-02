‘ടൂൾ കിറ്റ്’ കേസ്: ദിശ രവി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ‘ടൂൾ കിറ്റ്’ തയാറാക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ദിശ രവിയെ ഡൽഹി കോടതി 3 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കേസിൽ ദിശ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദിശയെ ജാമ്യത്തിൽ വിടരുതെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിലപാട്.

5 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണു ദിശയെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഇന്നലെ ഹാജരാക്കിയത്. കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള നികിത ജേക്കബ്, ശാന്തനു മുളുക് എന്നിവർക്കെതിരെ വാറന്റ് നിലവിലുണ്ടെന്നും ദിശയ്ക്കൊപ്പമിരുത്തി അവരെയും ചോദ്യം ചെയ്താലേ ടൂൾ കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും പൊലീസ് വാദിച്ചു. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ദിശയെ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകണമെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതിനിടെ, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചതാണെന്നും പൊലീസ് ചോർത്തി നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്തകൾ നൽകരുതെന്നും ഡൽഹി കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിൽ നിന്നു ഡൽഹി പൊലീസിനെ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിശ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. പൊലീസ് ചോർത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏതാനും ടിവി ചാനലുകൾ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ നീതിപൂർവമായ തന്റെ വിചാരണയ്ക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നു ദിശ ആരോപിച്ചു.

വാർത്തകളുടെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെടാനാവില്ലെങ്കിലും അവ വസ്തുതാപരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു ജസ്റ്റിസ് പ്രതിഭ എം.സിങ് പറഞ്ഞു. വിവാദ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ദിശയുടെ ആവശ്യം പിന്നീടു പരിഗണിക്കാമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Activist Disha Ravi Sent To Jail For 3 Days In "Toolkit" Case