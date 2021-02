കൊറോനിലിന് അംഗീകാരം: രാംദേവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ യോഗ ഗുരു ബാബാ രാംദേവിന്റെ പതഞ്ജലി തയാറാക്കിയ കൊറോനിൽ എന്ന ആയുർവേദ മരുന്നിനു ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കൊറോനിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ, ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാബാ രാംദേവ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ‘ഇമ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ’ എന്ന നിലയ്ക്കു മാത്രമേ മരുന്നു വിൽക്കാവൂ എന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധമരുന്ന് എന്ന പേരിൽ വിപണനം നടത്തരുതെന്നുമാണു കഴിഞ്ഞ വർഷം മരുന്ന് ഇറക്കിയപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശം.

English Summary: Ramdev Claims Patanjali's 'Coronil' For Covid Cleared, Can Be Exported