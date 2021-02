പാർട്ടി തിരികെപ്പിടിക്കാൻ ശശികല; ഹർജി 15ന്

ചെന്നൈ ∙ നിലവിലെ നേതൃത്വം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, അണ്ണാഡിഎംകെ പിടിക്കാൻ വി.കെ.ശശികല കരുനീക്കം തുടങ്ങി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കിയതു റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഉടൻ പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവർ ചെന്നൈ സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹർജി അടുത്ത മാസം 15നു കേൾക്കാമെന്നു കോടതി സമ്മതിച്ചു. അതിനിടെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനുമില്ലെന്നും അവരെ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി ഡി.ജയകുമാർ ആവർത്തിച്ചു.

ജയലളിതയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ അണ്ണാഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശശികല, സ്വത്തുകേസിൽ ജയിലിൽ പോയതോടെയാണ് പനീർസെൽവം – എടപ്പാടി പക്ഷങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇവരെ പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ, അണ്ണാഡിഎംകെ ഭരണഘടനപ്രകാരം ജനറൽ കൗൺസിൽ വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കാണെന്നും തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നടന്ന യോഗത്തിനു നിയമസാധുതയില്ലെന്നും ശശികല വാദിക്കുന്നു.

