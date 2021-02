പീഡനപരാതി ഗൂഢാലോചനയാകാം: ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെയുള്ള കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെയുള്ള പീഡനാരോപണത്തിൽ ഗൂഢാലോചന തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. പട്നായിക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അധ്യക്ഷനായ 3 അംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

സുപ്രീം കോടതി ജീവനക്കാരിയുടെ പീഡനാരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് സ്വമേധയാ തുടങ്ങിവച്ച കേസാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

പീഡനപരാതിക്കു പിന്നാലെ, ഉൽസവ് ബെയിൻസ് എന്ന അഭിഭാഷകൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എ.കെ. പട്നായിക്കിനെ 2019 ഏപ്രിൽ 25ന് കോടതി നിയോഗിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് പട്നായിക് 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവുകിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ലെന്നും കേസ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

English Summary: Conspiracy to level sexual harassment charges against then CJI Gogoi can’t be ruled out: SC