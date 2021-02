3 എംഎൽഎമാർ കൂടി കോൺഗ്രസ് വിട്ടെത്തും: ബിജെപി

ചെന്നൈ∙ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പുതുച്ചേരിയിൽ 3 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർകൂടി ഉടൻ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്നു സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ വി.സാമിനാഥൻ. തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അവകാശവാദം.

അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നു ചിലർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണു ഭരണ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. നാമനിർദേശം െചയ്ത 3 ബിജെപി എംഎൽഎമാരെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെയും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ എതിർത്തു. ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നു സുപ്രീംകോടതി നിർദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത എംഎൽഎമാരെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മര്യാദയല്ലെന്ന് പുതുച്ചേരി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കാനാണു ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

