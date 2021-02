നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറണം

ലണ്ടൻ ∙ പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 14,000 കോടി വായ്പാ തട്ടിപ്പു നടത്തി ലണ്ടനിലേക്കു മുങ്ങിയ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു നാടുകടത്തും. നീരവിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകളിൽ പൂർണബോധ്യമുണ്ടെന്നും പ്രതി ഇന്ത്യയിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്നും വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി വിധിച്ചു.

മുംബൈ ജയിലിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന നീരവിന്റെ വാദം വിഡിയോ കോളിലൂടെ കേസ് പരിഗണിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജി സാമുവൽ ഗൂസ് തള്ളി. നീരവ് നേരിട്ടാണ് തട്ടിപ്പിനു നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനികളിലുള്ളത് വ്യാജപങ്കാളികളാണെന്ന് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേലിനു കൈമാറും. ഇന്ത്യ– യുകെ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റക്കരാർ പ്രകാരം 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. പ്രതി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുനരാലോചന ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ.

സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ 14 ദിവസത്തിനകം നീരവിനു ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാം. 2019 മാർച്ച് 19 ന് ലണ്ടനിൽ അറസ്റ്റിലായ നീരവ് മോദി 2 വർഷത്തോളമായി വാൻഡ്സ്‌വർത്ത് ജയിലിലാണ്.

English Summary: Nirav Modi Can Be Extradited To India, Says UK Court