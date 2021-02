വാർത്തയ്ക്കു ഗൂഗിൾ പ്രതിഫലം നൽകണം: ഐഎൻഎസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പത്രങ്ങളുടെ വാ‍ർത്താ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പ്രതിഫലം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൊസൈറ്റി (ഐഎൻഎസ്) ഗൂഗിളിനു കത്തെഴുതി. പത്രങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ ഉള്ളടക്കം പങ്കുവച്ചാണ് ഗൂഗിളിന് ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വാസ്യതയുണ്ടായതെന്നും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരസ്യവരുമാനം പത്രങ്ങളുമായി നീതിയുക്തമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ കൺട്രി മാനേജർ സഞ്ജയ് ഗുപ്തയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ഐഎൻഎസ് പ്രസിഡന്റ് എൽ. ആദിമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിനു ജേണലിസ്റ്റുകളെ നിയോഗിച്ചും വൻതോതിൽ പണം ചെലവഴിച്ചുമാണ് പത്രങ്ങൾ ആധികാരിക വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ ഉള്ളടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരസ്യ വരുമാനത്തിൽ പ്രസാധകർക്കുള്ള വിഹിതം 85 ശതമാനമായി ഉയർത്തണമെന്നു കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഫ്രാൻസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രസാധകർക്ക് ഉചിതമായ തുക നൽകാൻ ഗൂഗിൾ അടുത്തിടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ രീതി ഇന്ത്യയിലുമുണ്ടാകണം. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യ വിഹിതം കുറയുന്നതും കോവിഡ് വ്യാപനവും രാജ്യത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടിയാണ്. വിഹിതം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ പരസ്യവരുമാനം സംബന്ധിച്ച സുതാര്യമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രസാധകരുമായി ഗൂഗിൾ പങ്കുവയ്ക്കണം.

വാർത്തകൾ, വിവരങ്ങൾ, വിശകലനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനും മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. വ്യാജ വാർത്തകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അംഗീകൃത പ്രസാധകരിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾക്കു ഗൂഗിൾ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ആധികാരികതയില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: INS asks Google to raise publisher share in advertising revenue to 85%