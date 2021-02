മുംബൈ ∙ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിയായ ആന്റിലിയയ്ക്കു സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള കാറിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതു ഭീതി പരത്തി. ജെലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Vehicle With Explosives Found Near Mukesh Ambani's House In Mumbai