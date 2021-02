നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ വീണ്ടും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വീണ്ടും. ജമ്മുവിൽ ഗുലാംനബി ആസാദ് ചെയർമാനായ ‘ഗാന്ധി ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി’ എന്ന എൻജിഒ സംഘടിപ്പിച്ച ശാന്തി സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ജി–23 എന്നറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കളിൽ ചിലർ ഒത്തുചേർന്നത്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തിയിലും ഐക്യത്തിലുമാണു വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയ നേതാക്കളാണ് ജി–23 എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മുൻ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡ, യുപി മുൻ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ രാജ് ബബ്ബർ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ആനന്ദ് ശർമ, കപിൽ സിബൽ, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളായ മനീഷ് തിവാരി, വിവേക് തൻഖ എന്നിവരാണ് ജമ്മുവിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായാൽ രാജ്യം ദുർബലമാകുമെന്ന് ആസാദ് പറഞ്ഞു. നേതാക്കളെയെല്ലാം കശ്മീരിലേക്കു ക്ഷണിച്ചത് പോയ വർഷങ്ങളിൽ കശ്മീരിനും കശ്മീരികൾക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവരായതു കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗുലാംനബി ആസാദിനെപ്പോലെ പരിചയ സമ്പന്നനായ നേതാവിനെ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നു കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ഓരോ മണ്ഡലവും അറിയുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം.

കോൺഗ്രസ് ശക്തമായതു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണെന്ന് ആനന്ദ് ശർമ പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിയും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിലും നെഹ്റുവും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും തമ്മിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ജി–23 എന്നത് ഗ്രൂപ്പല്ല, ഗാന്ധി–23 എന്നാണെന്നു രാജ് ബബ്ബർ പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു തന്നെ പോകും. മനീഷ് തിവാരി, ഹൂഡ എന്നിവരും പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടേണ്ടതു കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വോട്ടർമാർ കൂടുതൽ കാര്യഗൗരവമുള്ളവരാണെന്നു കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞതിൽ കപിൽ സിബലടക്കമുള്ളവർ നേരത്തേ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

