മുംബൈ ∙ ജൽഗാവിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ പെൺകുട്ടികളെ പൊലീസുകാർ വിവസ്ത്രരാക്കി നൃത്തം ചെയ്യിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നാലംഗ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു. 2 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Girls forcefully made to do naked dance by maharashtra police