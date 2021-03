‘തലൈവർ’ കമൽ; മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി

ചെന്നൈ ∙ കമൽ ഹാസനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നാം മുന്നണി. കമലിന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയിൽ നടൻ ശരത് കുമാറിന്റെ സമത്വ മക്കൾ കക്ഷി (എസ്എംകെ), ഇന്ത്യൻ ജനനായക കക്ഷി (ഐജെകെ) എന്നിവയാണ് അണിചേരുന്നത്. കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ എത്തുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്. ശരത് കുമാറിനു പുറമേ, ഭാര്യയും നടിയുമായ രാധികയുൾപ്പെടെ മത്സരിക്കുന്നതോടെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക താരസമ്പന്നമാകും.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലായിരുന്നു എസ്എംകെ. നേരത്തേ, അണ്ണാഡിഎംകെ ചിഹ്നത്തിൽ ശരത് കുമാർ എംഎൽഎയുമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ തവണ തോറ്റു. നാടാർ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടി തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇരുപതോളം സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്നാണു സൂചന. രാധിക വേളാച്ചേരിയിലും ശരത്കുമാർ കോവിൽപെട്ടിയിലും മത്സരിച്ചേക്കും.

പെരമ്പലൂർ എംപിയും എസ്ആർഎം ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനുമായ പാരിവേന്ദറിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഐജെകെ. ഡിഎംകെ ചിഹ്നത്തിലാണു പാരിവേന്ദർ ലോക്സഭയിലേക്കു ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സഖ്യത്തിലായിരുന്നു.

English Summary: Kamal Haasan to be third front chief minister candidate