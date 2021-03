ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ എസിപി ഓഫിസിലെ കസേര കവർന്ന് ജപ്പാൻ വിദ്യാർഥി

ബെംഗളൂരു∙ പൊലീസിനെ ‘പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായി’ ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ എസിപി ഓഫിസിലെ കസേര മോഷ്ടിച്ച് ജപ്പാൻ വിദ്യാർഥി ഹിരതോഷി തനാക (31). വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ യുവാവിന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ നടന്നില്ല. ഉടൻ നാടുകടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

2019ൽ ഇംഗ്ലിഷ് പഠിക്കാനായി ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയതാണ്. ഇതിനിടെ, ശമ്പളം നൽകാതെ അനധികൃത ജോലി ചെയ്യിച്ച പ്രിൻസിപ്പലിനെ മർദിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞമാസം ജയിലിലായി. ഫെബ്രുവരി 28നു വീസ കാലാവധിയും അവസാനിച്ചു

തെറ്റു ചെയ്യാത്ത തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പൊലീസിനെ നിയമപരമായി നേരിടാനായാണു രാജ്യത്തു തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും അതിനായി സമയം ലഭിക്കാനാണു കസേര മോഷ്ടിച്ചു കേസിൽ കുടുങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഹിരതോഷി പറയുന്നു.

എന്നാൽ മോഷണക്കേസെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച പൊലീസ്, ഇയാൾ അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് തങ്ങുകയാണെന്ന് വിദേശി റജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസിനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയത്.

English Summary: Japan native caught for robbery to be extradited