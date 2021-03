പാക്ക് ജയിലിലെ മകന്റെ മോചനത്തിന് അമ്മയുടെ ഹർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ 23 വർഷത്തിലധികമായി പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട സൈനികോദ്യോഗസ്ഥനായ മകനെ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്.

ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജിത് ഭട്ടാചാര്യയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 81കാരിയായ അമ്മ കമല ഭട്ടാചാര്യയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം മാനുഷിക പരിഗണന വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. സമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജയലിലുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പട്ടിക കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ രാത്രി പട്രോളിങ് ജോലിക്കിടെ സഞ്ജിത്തിനെ കാണാതായെന്നായിരുന്നു വിവരം.

English Summary: Mother's petition for release of son in pakistan jail