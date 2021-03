ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് ‘അസോസിയേഷൻ’; 2 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഢം

Aകൊൽക്കത്ത ∙ ഒന്നിച്ചു കളിച്ചു വളർന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വരെ ഒന്നിച്ചെത്തി. ഐപിഎല്ലിലും ഒരേ ടീമിൽ കളിച്ചു. കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീയതി നോക്കിയതു പോലും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒരേ അപ്പാർട്മെന്റിൽ താമസം. പക്ഷേ, ഇനി മനോജ് തിവാരിയും അശോക് ദിൻഡയും കളം പിരിയും. പുതിയ കളം രാഷ്ട്രീയമാണ്. മനോജ് തിവാരി കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിലെ ശിബ്പുർ മണ്ഡലത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. അശോക് ദിൻ‍ഡ മോയ്നയിൽ ബിജെപിക്കു വേണ്ടി മത്സരിക്കും.

രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പക്ഷഭേദം മാറ്റിവച്ചാൽ രസമാണ് ഇവരുടെ കാര്യം. ഫെബ്രുവരി 24നു രാവിലെ തിവാരി തൃണമൂലിൽ ചേർന്നു. മമത ബാനർജിയാണ് പാർട്ടിയുടെ കൊടിയെടുത്തു കൈയിൽ കൊടുത്തത്. അന്നു വൈകിട്ട് ദിൻഡ ബിജെപിയുടെ കൊടി പിടിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബുൾ സുപ്രിയോയും സുവേന്ദു അധികാരിയുമായിരുന്നു കാർമികർ. 2 പേരും മമതയുടെ പഴയ വിശ്വസ്തർ.

തിവാരിക്ക് 35 വയസ്സാണ്. ദിൻഡയ്ക്ക് 36. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നു. ഏതു പാർട്ടിയിലേക്കാണെന്നും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിന്റെ ദിവസം പോലും ഫോൺ വിളിച്ചവരാണ് തിവാരിയും ദിൻഡയും. നല്ലതു ചെയ്യാനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയതെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു.

ചെറുപ്രായത്തിലേ വിരമിക്കുന്ന രംഗമാണു ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായി ജനങ്ങളെ സേവിക്കാം. തിവാരി ബാറ്റ്സ്മാനാണ്, ദിൻഡ ഫാസ്റ്റ് ബോളറും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്പരമല്ല മത്സരം. അതിനാൽ വിക്കറ്റ് വീഴുമോ, സിക്സറടിക്കുമോ എന്ന സംശയത്തിന്റെ കാര്യമില്ല. രണ്ടായാലും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ കളിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

