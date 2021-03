കാലിനു പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു, മമതയ്ക്കു വിശ്രമം

കൊൽക്കത്ത ∙ നന്ദിഗ്രാമിൽ പത്രിക നൽകിയ ശേഷം ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുമ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ ഇടതുകാലിലെ എല്ലിനു പൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നു പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു.

ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. കാൽക്കുഴയിലെയും പാദത്തിലെയും എല്ലിനു സാരമായ പരുക്കുണ്ട്. വലതു തോളിലും കണങ്കയ്യിലും കഴുത്തിലും മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം പനിയും രക്തത്തിലെ സോഡിയം കുറയുന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മമത നന്ദിഗ്രാമിലെ പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി കൊൽക്കത്തയിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. മമത ആശുപത്രിയിലായതോടെ ഇന്നലെ നടത്താനിരുന്ന പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം മാറ്റിവച്ചു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി. ശാന്തരാകാൻ മമത അഭ്യർഥിച്ചു. സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച പൂർവ മേദിനിപുർ കലക്ടർ വിഭു ഗോയലും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പ്രവീൺ പ്രകാശും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ദൃക്സാക്ഷികളോടു സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.

ഇതിനിടെ, സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ സംഘം ഇന്നു ന്യൂഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ അധികൃതരെ കാണും.

വീൽചെയറിൽ വരുമെന്ന് മമത

ഏതാനും ദിവസത്തിനകം പ്രചാരണരംഗത്തു തിരിച്ചെത്തുമെന്നും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കു വീൽചെയർ വേണ്ടിവരുമെന്നും ആശുപത്രിയിൽനിന്നു പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ മമത വ്യക്തമാക്കി. കാറിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാലഞ്ചുപേർ ഡോർ വലിച്ചടയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്നു മമത പറഞ്ഞു. മുഖമടിച്ചു താൻ വീണെന്നും സമീപത്തു പൊലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: TMC Parliamentary panel to meet EC in Delhi tomorrow over 'attack' on Mamata