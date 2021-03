പ്ലസ്ടുവിൽ കണക്കും സയൻസും പഠിക്കാത്തവർക്കും ബിടെക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടാൻ 12–ാം ക്ലാസിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, കണക്ക് എന്നിവ നിർബന്ധമായി പഠിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ മാറുന്നു. പകരം, ഇവ ഉൾപ്പെടെ 14 വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന രീതിയിൽ നിബന്ധന ലഘൂകരിക്കാൻ ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (എഐസിടിഇ) തീരുമാനിച്ചു.

2021–22 വർഷത്തേക്കു എഐസിടിഇ പുറത്തിറക്കിയ അപ്രൂവൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിലാണ് പരിഷ്കാരം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ തുടരുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ തൽക്കാലം മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. ഇതനുസരിച്ച് എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ഫിസിക്സ്, കണക്ക്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവ തന്നെയാകും ബാധകം. സർവകലാശാലകൾക്ക് പുതിയ ഓപ്ഷൻ രീതി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് എഐസിടിഇ വ്യക്തമാക്കി.

14 വിഷയങ്ങൾ

∙ ഫിസിക്സ്, കണക്ക്, കെമിസ്ട്രി, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ബയോളജി, ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് പ്രാക്ടീസസ്, ബയോടെക്നോളജി, ടെക്നിക്കൽ വൊക്കേഷനൽ സബ്ജക്ട്, അഗ്രികൾചർ, എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, സംരംഭകത്വം – ഈ 14 വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നാണു പുതിയ വ്യവസ്ഥ. ഇതിനു പുറമേ, പൊതുവിഭാഗത്തിനു 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 45% മാർക്ക് (സംവരണ വിഭാഗത്തിന് 40%) മതിയാകും.

