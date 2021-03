മോദിക്ക് സുരക്ഷാഭീഷണി ഇല്ലെന്ന് ബംഗ്ലദേശ്

ധാക്ക ∙ ബംഗ്ലദേശ് സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയൊന്നുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ബംഗ്ലദേശിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി, സ്ഥാപകനേതാവ് ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ ജന്മ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം 26, 27 തീയതികളിലാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനം.



ചില ഇടതു സംഘടനകളും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ലെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എ.കെ. അബ്ദുൽ മോമൻ പറഞ്ഞു.

