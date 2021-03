45നു മുകളിലുളളവർക്കു വാക്സീൻ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് പരിഗണിച്ച്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 45 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും വാക്സീൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഈ പ്രായക്കാർക്കിടയിൽ കോവിഡ് മരണം കൂടുതലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. രാജ്യത്തു കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരിലെ 88% പേരും 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണ്. ഈ പ്രായക്കാർക്കിടയിലെ മരണനിരക്ക് 2.85% ആണ്. രാജ്യത്തെ ആകെ നിരക്ക് 1.37% ആണ്.



45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ആർക്കും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാം.

കേരളം മുന്നിൽ

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു വാക്സീൻ നൽകിയതിൽ കേരളത്തിനു നേട്ടം. സംസ്ഥാനത്തെ 88.7% പ്രവർത്തകർക്കും 2 ഡോസ് നൽകി. റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും 1 ഡോസ് വീതമെങ്കിലും നൽകിയതായും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മുന്നണിപ്പോരാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വേഗമായിട്ടില്ല. തെലങ്കാന, ചണ്ഡിഗഡ്, നാഗാലാൻഡ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുത്തിവയ്പ് മന്ദഗതിയിലാണ്.

∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുതലുള്ള 10 ജില്ലകളിൽ 9 എണ്ണവും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ബെംഗളൂരു അർബനും ആദ്യ 10ൽ പെടുന്നു.

∙ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം ഡിസംബർ 15നു ശേഷം ഇതാദ്യമായി മൂന്നര ലക്ഷം കവിഞ്ഞു.

∙ മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ചണ്ഡിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആശങ്ക. കേരളത്തിൽ കേസ് കുറയുന്നതിന്റെ സൂചന.

∙ ആകെ നൽകിയത് 5.10 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ.

∙ രണ്ടാം ഡോസ് 4–8 ആഴ്ചയ്ക്കിടയിൽ എന്ന മാറ്റം കോവിഷീൽഡിനു മാത്രം. കോവാക്സീനു നിലവിലെ രീതി തുടരാം.

