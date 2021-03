സ്ത്രീകൾക്ക് ദീർഘകാല നിയമനം: അവഗണന തുടരുന്നുവെന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കരസേനയിൽ വനിതകൾക്കു ദീർഘകാല നിയമനം (പിസി) നൽകുകയെന്ന ചരിത്ര വിധിക്കു ശേഷവും തുടരുന്ന അവഗണന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. സേനയിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ചിന്തകളെ തുറന്നുകാട്ടിയാണ് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപേക്ഷകൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, എം.ആർ. മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെ‍ഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.

‘‘പല സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളും പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർക്കു വേണ്ടിയെന്ന രീതിയിൽ നിർമിച്ചതാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഹാനികരമല്ലെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും പല സംവിധാനങ്ങളും പിന്തുടരുന്നത് പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയാണ്.

പുരുഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേ അളവുകോൽ നിശ്ചയിക്കുന്നതു തന്നെ പരിഹാസ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ‘ഉപരിപ്ലവ തുല്യത’ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കു നിരക്കുന്നതല്ല’’ – കോടതി വിമർശിച്ചു.

സൈന്യത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെയും പത്താമത്തെയും വർഷം മികച്ച രീതിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. അവർക്കു പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിച്ചതിന് ആനുപാതികമായി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കായികമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏറെ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും ദീർഘകാല നിയമനത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാണു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിന്യായം. മുപ്പതോളം പേരുടെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടികയും ഒപ്പം ചേർത്തു.

∙ ‘ദീർഘകാല നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ പുതിയ തുടക്കമാണ്. വനിതകൾക്കു കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ വഴി തുറക്കുകയാണ്. പുതിയ അവസരങ്ങളും തുല്യതയുമാണ് തുറന്നുകിട്ടുന്നത്.’ – പ്രസന്ന ഇടയില്ലം (സ്ത്രീകൾക്കു സ്ഥിരം കമ്മിഷനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ മലയാളി റിട്ട. കമാൻഡർ

