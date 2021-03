അശ്ലീല വിഡിയോ: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്താമെന്ന് യുവതി

ബെംഗളൂരു ∙ രക്ഷിതാക്കൾക്കു സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയാൽ പൊലീസിനു മുൻപാകെ ഹാജരാകാമെന്ന്, കർണാടക മുൻ മന്ത്രി രമേഷ് ജാക്കിഹോളി ഉൾപ്പെട്ട അശ്ലീല വിഡിയോയിലെ യുവതി അറിയിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

വിഡിയോ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ, ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അവഗണിച്ചെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വനിതാ സംഘടനകളും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അവർ പറയുന്നു. അതിനിടെ, എല്ലാ എംഎൽഎമാരുടെയും വിവാഹേതര ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞതിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. സുധാകർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

