വിമാന സർവീസുകൾ പഴയ നിലയിലാകാൻ‌ വൈകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നീട്ടി. കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതു പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണു വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചത്. ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ മേയ് മുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുനരാരംഭിച്ചു. സർവീസുകളുടെ 80% നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസ് വിലക്ക് ഏപ്രിൽ 30 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു.

