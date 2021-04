ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്താൻ ആലോചനയില്ലെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സുനീത് ശർമ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത്തവണയും അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്കായി ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് സമയത്തു തന്നെ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകളോടിക്കാൻ അതതു മേഖലാ ജനറൽ മാനേജർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുനീത് ശർമ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Train services not to be stopped