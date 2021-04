ചെക്ക് കേസുകൾ വേഗം തീർക്കാൻ നിർദേശങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചെക്ക് കേസുകളിൽ അതിവേഗ പരിഹാരത്തിനു സുപ്രീം കോടതി ചില നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഒരേ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു വർഷത്തിനിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ചെക്ക് കേസുകളെ ഒന്നായി പരിഗണിച്ചു വിചാരണ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ നിയമ ഭേദഗതിക്കു കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി ശുപാർശ ചെയ്തു.

നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിയമത്തിൽ ഇതിനനുസരിച്ചു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശം.

ചെക്ക് മടങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിചാരണ കോടതികൾക്കായി നടപടിക്രമം തയാറാക്കി നൽകാൻ ഹൈക്കോടതികളോടും നിർദേശിച്ചു. ചെക്ക് കേസുകളുടെ അതിവേഗ തീർപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ എട്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കേസ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര, ആർ.ബസന്ത്, കെ. പരമേശ്വർ എന്നിവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നിർദേശങ്ങൾ.

