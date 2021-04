ലോക്ഡൗൺ അവസാന ആയുധം: മോദി; രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗൺ അവസാനത്തെ ആയുധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വീണ്ടുമൊരു ലോക്ഡൗൺ വരാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടു സഹകരിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരില്ല. മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളുണ്ടാക്കി രോഗവ്യാപനം തടയാനാകണം. അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ പരിഭ്രാന്തരായി മടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുലർത്തണം. അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള നഗരത്തിൽത്തന്നെ ജോലി തുടരാനും വൈകാതെ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു നടത്താനും സാധിക്കുമെന്നു ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. അന്നു വാക്സീനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്സിജന് ഇത്തവണ വലിയ ആവശ്യകതയുണ്ടായി; കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യമേഖലയും ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.

