തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് സിബിഐക്ക് പുതിയ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി∙ സിബിഐയുടെ പുതിയ മേധാവിയെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം നിയമിക്കും. ഫലപ്രഖ്യാപനം വരുന്നതു വരെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന്, സിബിഐ മേധാവിയുടെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള സമിതിയിൽ അംഗമായ കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവും ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള എംപിയുമായ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവരാണു സമിതിയംഗങ്ങൾ.



മേയ് രണ്ടിനു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിനു പിന്നാലെ യോഗം ചേരാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. സിബിഐ ഡയറക്ടർ ഋഷി കുമാർ ശുക്ല ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനു വിരമിച്ചിരുന്നു. അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർ പ്രവീൺ സിൻഹയ്ക്കാണു താൽക്കാലിക ചുമതല.

English Summary: Meeting of committee for appointment of CBI director to be convened after May 2