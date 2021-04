കോവിഡിനെതിരെ യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങണം: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭ്യർഥിച്ചു. പ്രാദേശിക സമിതി രൂപീകരിച്ച് കോവിഡ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ യുവാക്കൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തോടു നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കർഫ്യൂവും നിയന്ത്രണങ്ങളും പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ടു പോകാനും ഇതു സഹായിക്കും. കുട്ടികളും കോവിഡ് ചെറുത്തുനിൽപിൽ പങ്കാളികളാകണം. മുതിർന്നവർ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് കുട്ടികൾ ഓർമിപ്പിക്കണം.



ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നടപ്പാക്കിയത് ഇന്ത്യയാണ്. വൈകാതെ 18 വയസ്സു തികഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കും. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ തുടർന്നും വാക്സീൻ സൗജന്യമായിരിക്കും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പിപിഇ കിറ്റ് പോലുമില്ലായിരുന്നു. കോവിഡ് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു സ്ഥിതി അതല്ല. സ്വന്തമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ച 2 വാക്സീനുകളുണ്ട്. അവയിൽ പകുതി രാജ്യത്തു തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പുതുതായി ഒരു ലക്ഷം സിലിണ്ടറുകൾ കൂടി പ്രതിദിനം നിർമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതാകണം. മരുന്നും ജാഗ്രതയും എന്ന മന്ത്രം മറക്കരുത്– മോദി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂലം ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളെ അഭിനന്ദിക്കാനും മറന്നില്ല.

