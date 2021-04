ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നീക്കം: നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാനാന്തര ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നീക്കത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കി. സിലിണ്ടറുകളുമായി നീങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളെ അതിർത്തികളിൽ തടയരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി.

ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വിതരണം ആരോഗ്യമേഖലയിലേക്കു മാറ്റും. കമ്പനികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾക്കു മാത്രമേ ഓക്സിജൻ നൽകാവൂ എന്ന നിബന്ധന അംഗീകരിക്കില്ല. മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടും പൊലീസും ഉറപ്പാക്കണമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല നിർദേശിച്ചു.

ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളുമായി നീങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ ഹരിയാനയിലും യുപിയിലും ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതായി ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും യുപിക്കെതിരെ സമാന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: No restriction on inter-state or intra-state movement of medical oxygen: MHA