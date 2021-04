ഓക്സിജൻ ഇല്ല,കിടക്കയില്ല; രോഗികൾ ഔട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷം, ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയില്ല. പലയിടത്തും രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ റോഡിലും നിരത്തിലും രോഗികൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ കോവിഡ് നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായ നഗരത്തിൽ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് 25 രോഗികൾ. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

അതേസമയം, ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെയാണു രോഗികൾ മരിച്ചതെന്ന വാർത്ത ശരിയല്ലെന്നു ആശുപത്രി ചെയർമാൻ ഡോ. ഡി.എസ്. റാണ പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇന്നലെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചാണ് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടത്.

നഗരത്തിൽ 7 ആശുപത്രികളുള്ള മാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തിവച്ചു. പിന്നീട് ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും പ്രവേശനം നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി കൂടുതൽ കിടക്ക അനുവദിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. യുപിയിലെ പല ആശുപത്രികൾക്കു മുന്നിലും ഓക്സിജൻ ഇല്ലെന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പലയിടത്തും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കണ്ടെത്തി ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് സ്ഥിതി. തിരക്കു വർധിച്ചതോടെ ഹൈദരാബാദിലെ പ്ലാന്റിനു മുന്നിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചു.

