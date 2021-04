ഇടത്തരം, ഗുരുതര കോവിഡിന് റെംഡിസിവിർ: ‘വിറാഫിന്’ അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇടത്തരം, ഗുരുതര വൈറസ് ബാധയുള്ള കോവിഡ് രോഗികളിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ റെംഡിസിവിർ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐസിഎംആർ) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ കർമസമിതി അനുമതി നൽകി. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. മരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ രോഗിക്ക് ഓക്സിജൻ ഉറപ്പാക്കണം. വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത്.

ഗുരുതര വൈറസ് ബാധയുള്ളവർക്ക്, ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷമോ ടൊസിലിസുമാബ് മരുന്ന് നൽകാം. ഇടത്തരം വൈറസ് ബാധയുള്ളവർക്ക് 7 ദിവസത്തിനു ശേഷം പ്ലാസ്മ നൽകരുത്. ശ്വാസതടസ്സമില്ലാതെ, പനി മാത്രമുള്ളവർ വീടുകളിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിയണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു.

കോവിഡ് ചികിത്സ: ‘വിറാഫിന്’ അനുമതി

ന്യൂ‍‍‍ഡൽഹി ∙ മിതമായ തോതിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ‘വിറാഫിൻ’ എന്ന മരുന്നിനു ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതായി സൈഡസ് കാഡില വ്യക്തമാക്കി. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കു പരിമിതതോതിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിനാണ് അനുമതി.

കോവിഡ് ബാധയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിറാഫിൻ നൽകിയാൽ വേഗം സുഖപ്പെടുന്നതിനും സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമെന്നാണു പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞതെന്നു കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് 25 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണു മരുന്നു പരീക്ഷിച്ചത്. വിറാഫിൻ കഴിച്ചവർക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശാനുസരണം, ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമാണു മരുന്നു ലഭിക്കുക.

Content Highlights: Remdesivir to use for Covid treatment