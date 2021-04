ഓക്സിജൻ വിതരണം; സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് 4 കണ്ടെയ്നറുകൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള 4 കണ്ടെയ്നറുകൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇവ ബംഗാളിലെ പാണാഗഡ് വ്യോമതാവളത്തിലിറക്കി. യുഎഇയിൽ നിന്നു കണ്ടെയ്നറുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്, ചൈന, ജർമനി എന്നിവയും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടെയ്നറുകൾ എത്തിക്കാൻ സേന കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ അയച്ചു. ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ദൗത്യത്തിനു സജ്ജമാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി.

English Summary: 4 cryogenic tanks for transporting oxygen being airlifted from Singapore