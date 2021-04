തരംഗമല്ല, സുനാമി; കോവിഡ് ഗുരുതരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘‘നാം തരംഗമെന്നു വിളിക്കുന്നു; യഥാർഥത്തിൽ ഇതു സൂനാമിയാണ്.’’ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നുള്ള കോവിഡിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയോടു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പ്രതികരിച്ചതിങ്ങനെ. ഓക്സിജൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാരായാലും അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുമെന്നും പറഞ്ഞു.

‘‘വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമെങ്കിലും കാട്ടിത്തരൂ. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, തദ്ദേശ സ്ഥാപന ജീവനക്കാരിലാരായാലും വെറുതെ വിടില്ല’’.– ഡൽഹി സർക്കാരിനോടു ജസ്റ്റിസുമാരായ വിപിൻ സാംഗി, രേഖ പള്ളി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. പ്രവൃത്തിദിനമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച് ആശുപത്രികൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കോടതി പ്രത്യേകം ചേരുകയായിരുന്നു.

അഗ്നി പടരുമ്പോൾ.... കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ താൽക്കാലിക ശ്മശാനമാക്കി മാറ്റിയ പറമ്പിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം: എപി

ഓക്സിജൻ, വെന്റിലേറ്റർ, കിടക്ക, മരുന്ന് എന്നിവ കൂട്ടാൻ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര, ഡൽഹി സർക്കാരുകൾ നാളെ സമർപ്പിക്കണം. കേന്ദ്രം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചു കോടതി പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘‘രക്ഷിച്ചെടുക്കാവുന്നവർ കൂടി മരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. മരണനിരക്ക് ഉടൻ കുറയ്ക്കണം. മേയ് പകുതിയോടെ കോവിഡ് പാരമ്യത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കാൻപുർ ഐഐടിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. അതു കണക്കിലെടുത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കണം.’’

മേയിലും ജൂണിലും വൻ വർധനയുണ്ടാകാമെന്നും ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം നേരിടാൻ രാജ്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

English Summary: "Let's Try And Not Be A Cry Baby": Centre To Delhi On Oxygen Crisis