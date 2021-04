കോവാക്സിന് 600–1200 രൂപ; കോവിഷീൽഡിനേക്കാൾ വില കൂടുതൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സീൻ കോവാക്സിനു കോവിഷീൽഡിനെക്കാൾ ഉയർന്ന വില. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു ഡോസ് ഒന്നിന് 600 രൂപയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 1200 രൂപയും ആയിരിക്കും വിലയെന്ന് ഉൽപാദകരായ ഭാരത് ബയോടെക് അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു തുടർന്നും 150 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നാലിരട്ടി വില. 1125– 1500 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും കയറ്റുമതി.

150 രൂപയ്ക്കു കേന്ദ്രത്തിനു ലഭിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡിന്റെ വില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു 400 രൂപയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 600 രൂപയുമാണ്. വില നിർണയാധികാരം കമ്പനികൾക്കു നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാക്സീൻ നയം വിവാദമായിരിക്കെയാണു കോവാക്സിനും ഉയർന്ന വില പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യാത്താകെ ഒറ്റ വിലയായിരിക്കണമെന്നാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Covaxin to cost ₹ 1,200 for private hospitals, ₹ 600 for state governments, says Bharat Biotech