ന്യൂഡൽഹി ∙ അറസ്റ്റിലായവരെയും വിചാരണത്തടവുകാരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനും അന്വേഷണത്തിനും മറ്റുമായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിലങ്ങണിയിക്കരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ താൽക്കാലിക ഇളവുവേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



പൊലീസുകാർ പ്രതികളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതു കോവിഡ് പകരാൻ ഇടയാക്കാമെന്ന ആശങ്കയാണ് അപേക്ഷയ്ക്കു കാരണം.

Content Highlights: Delhi Police take strict action against violators of Covid protocols