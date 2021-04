ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഹിമപാതം: 8 തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലിയിൽ ഇന്ത്യ – ചൈന അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള നിതി താഴ‌്‌വരയിലുണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ (ബിആർഒ) 8 തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. താഴ‌്‌വരയിലെ സുമ്ന പ്രദേശത്തു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ 4 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ബിആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളുമടക്കം 400 പേർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 392 പേരെ രക്ഷിച്ചു. ഐടിബിപി, ദേശീയ, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ധൗളി ഗംഗയുടെ കൈവഴികളായ ഗിർഥിഗഡ്, കേവ്ഗദ് നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിനു സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഉരുൾപൊട്ടലിനെത്തുടർന്ന് ധൗളി ഗംഗയിൽ ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ചമോലിയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള എൺപതോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 126 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പ്രളയം നാശം വിതച്ച തപോവനിലെ എൻ‍ടിപിസി വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Chamoli glacier burst: Eight bodies recovered, 384 rescued so far