എൻ.വി. രമണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതലയേറ്റു

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ 48–ാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തുന്ന നുതലപതി വെങ്കിട രമണ. ആന്ധ്രയിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ പൊന്നവാരമാണ് സ്വദേശം.

ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, നിയമ മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെയാണ് കാലാവധി.

English Summary: Justice NV Ramana Sworn In As New Chief Justice Of India