ഡൽഹിയിൽ 20 മരണം കൂടി; കൂട്ടമരണം ഗോൾഡൻ ആശുപത്രിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കൂട്ടമരണം. രോഹിണിയിലെ ജയ്പുർ ഗോൾഡൻ ആശുപത്രിയിൽ 20 രോഗികൾ മരിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‍സറിലും 6 പേർ മരിച്ചു. ഡൽഹി ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിൽ 25 കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കി വീണ്ടും കൂട്ടമരണം സംഭവിച്ചത്.

ഐസിയുവിലുള്ള 35 പേരുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 200 പേരാണു ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നും ഇവരിൽ 80 ശതമാനത്തിനും ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജയ്പുർ ഗോൾഡൻ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡി.കെ. ബലൂജ പറഞ്ഞു. ഗുരുതരാവസ്ഥ അധികൃതരെ പലവട്ടം അറിയിച്ചിട്ടും മണിക്കൂറുകൾ വൈകിയാണ് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെയാണ് ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലും രോഗികൾ മരിച്ചതെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മരണത്തിനു കാരണം ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണു സൂചന.

ആംബുലൻസ് കിട്ടാത്തതിനാൽ ഇ–റിക്ഷയിലാണ് ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് സ്വദേശിയായ കോവിഡ് ബാധിതനെ ഡൽഹി എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെച്ചറും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബന്ധുവിനായത്. തീർത്തും അവശനിലയിലായിരുന്ന രോഗി ഈ സമയമത്രയും റിക്ഷയിൽ ഒരേയിരിപ്പ്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ് ∙ മനോരമ

പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‍സറിൽ നീൽകാന്ത് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായ 5 പേർ ഉൾപ്പെടെ 6 രോഗികളാണ് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം മരിച്ചത്. ജില്ലാ അധികൃതരോട് പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചില്ലെന്ന് ആശുപത്രി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സുനിൽ ദേവ്ഗ‍ൺ പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ആശുപത്രികൾ. വൻ തുക നൽകി കരിഞ്ചന്തയിൽനിന്നു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണു പലരും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഉപയോഗത്തിനു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സിലിണ്ടറുകൾ പോലും പല ആശുപത്രികളിലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

