കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി, ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഒട്ടേറെ മരണം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയമെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുന്നു. ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മാത്രം ഒട്ടേറെപ്പേർ ഡൽഹിയിൽ മരിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ സ്ഥിതി തടയാൻ ഇനിയും കൃത്യമായ നടപടികളായിട്ടില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മറ്റുമായി ചർച്ച നടത്തി. എന്നാൽ, അതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ബംഗാളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലായിരുന്നു. ബംഗാളിൽനിന്നു മടങ്ങിയ ശേഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗുജറാത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. രാജ്നാഥ് സിങ്, നിർമല സീതാരാമൻ, ഹർഷ് വർധൻ എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും മന്ത്രിമാർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്.

ഓക്സിജനെച്ചൊല്ലി തർക്കം

ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനത്തിലെയും വിതരണത്തിലെയും ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഏകോപനത്തിനു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു സാധിക്കില്ലേയെന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജല തർക്കം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജന്റെ പേരിൽ ഡൽഹിയും ഹരിയാനയും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക്.

ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ എന്ന് അധികാരം നിർവചിക്കുന്ന ബില്ലിന് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയത്. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോമിനിയായ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഡൽഹിയിലെ ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്ന ചോദ്യവും ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നു. കേരളമുൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വാക്സീൻ വിലയെച്ചൊല്ലി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സീൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബിജെപി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളിലും അതുതന്നെ പറഞ്ഞു.

കോടതി നിലപാടിലും വിമർശനം

വിവിധ ഹൈക്കോടതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നടത്തുന്ന ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ തടയുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് എന്ന വിമർശനവും ശക്തം. ഹൈക്കോടതികളെ തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശദീകരണം. എങ്കിലെന്തിനാണ് പൊതു ഉത്തരവു നൽകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്നാണു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്.

പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ദേശീയ പദ്ധതി തയാറാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോടു നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം 23ന് വായ്പകളുടെ പലിശയിളവു സംബന്ധിച്ച വിധിയിൽ, കോവിഡ് ദുരന്തം നേരിടാൻ ദേശീയ പദ്ധതിയില്ലെന്നും അതിനാൽ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പരാജയപ്പെട്ടെന്നുമുള്ള വാദം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. കേസ് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനവും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അദ്ദേഹമുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് അടിയന്തരമായി ശനിയാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ചതും വിശ്വാസവോട്ട് വിഷയങ്ങളിലും മറ്റും രാത്രിയിൽ പോലും കോടതി സമ്മേളിച്ചതുമൊക്കെ വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്രത്തിനു സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ സമയമനുവദിച്ചാണു കേസ് മാറ്റിവച്ചത് എന്നതും പ്രസക്തം.

English Summary: Government of India under criticism in covid handing issue