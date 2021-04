കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് ബെംഗളൂരുവിൽ

ബെംഗളൂരു/ചെന്നൈ/മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പേർ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള നഗരമായി ബെംഗളൂരു മാറി. 1,62,171 പേർ കർണാടക തലസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ട്.

അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി ഹോട്ടലുകളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സ നടത്താൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കു കർണാടക സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. എല്ലാ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെയും 75% കിടക്കകൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കണമെന്നും ഉത്തരവായി. ഇന്നലെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 208 പേർ. 29,438 പേർ പോസിറ്റീവായി.

പുതുച്ചേരി ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇ–പാസ് നിർബന്ധമാക്കി. ക്ലബ്, ബാർ, ഓഡിറ്റോറിയം, മീറ്റിങ് ഹാൾ, വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ്, മാൾ, സ്റ്റേഡിയം, ബ്യൂട്ടി പാർലർ, ബാർബർ ഷോപ്, കായിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ 26 മുതൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ 14,842 പേർ പോസിറ്റീവായി; മരണം 80.

വാക്സീൻ അഭാവത്തിൽ മുംബൈ നഗരത്തിലെ ഒട്ടേറെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ 67,160 പേർ പോസിറ്റീവായി 676 പേർ മരിച്ചു. മദ്യമെന്നു കരുതി സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച അഞ്ചു പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

English Summary: More covid patients under treatment in Bengaluru