‘കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണം’; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ചെന്നൈ ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം വ്യാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉത്തരവാദി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുകയാണു വേണ്ടതെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടേണ്ടി വരുമെന്നു കോടതി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. വൻകിട റാലികൾ നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യഗ്രഹത്തിലായിരുന്നോ എന്നു കമ്മിഷൻ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു നിർദേശം നൽകി. 30നകം ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണം.

കരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അണ്ണാഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥിയും തമിഴ്നാട് ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായ എം.ആർ. വിജയഭാസ്കർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവേയാണു കോടതിയുടെ രൂക്ഷ പരാമർശങ്ങൾ. മണ്ഡലത്തിൽ 77 സ്ഥാനാർഥികളുള്ളതിനാൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു വിജയഭാസ്കർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതിനിടെ, വോട്ടെണ്ണലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്നു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ സത്യബ്രത സാഹു പറഞ്ഞു.

