ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏഴാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 76% പോളിങ്. മൂർഷിദാബാദിൽ 80 ശതമാനത്തിലേറെ പേർ വോട്ടു ചെയ്തു. ദക്ഷിൺ ദിനാജ്പുർ, മാൾഡ, മുർഷിദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, പശ്ചിമ ബർധമാൻ എന്നീ ജില്ലകളിലെ 34 മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 29 നടക്കുന്ന അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണവും ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി നുസ്രത്ത് ജഹാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തി വോട്ടുരേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങുന്നു. ചിത്രം: എഎൻഐ, ട്വിറ്റർ

English Summary: Bengal Votes For 34 Seats In 7th Phase Amid Spike In Covid Cases