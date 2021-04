വാക്സീന്റെ അമിതവില നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരം; പ്രയോഗിക്കാൻ മടിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവി‍ഡ് വാക്സീൻ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും 3 വിലയ്ക്കു വിൽക്കാൻ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും ഭാരത് ബയോടെക്കിനെയും അനുവദിക്കുമ്പോൾ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെയും സുപ്രീംകോടതി വിധികളുടെയും ലംഘനവുമാണ് ഇതോടെ സംഭവിക്കുന്നത്. വില കുറയ്ക്കണമെന്ന് 2 കമ്പനികളോടും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും, സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്ല.

അടിയന്തര ഇടപെടൽ

കൊറോണറി സ്റ്റെന്റുകൾക്ക് വിലനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ നൽകിയ ഉത്തരവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത്: ഒൗഷധങ്ങളുടെ ന്യായവും താങ്ങാവുന്നതുമായ വില ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണ്. അധാർമിക ലാഭവും ചൂഷണവും തടയാൻ സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്.

ഒൗഷധ വില നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് (2013) പ്രകാരം അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതു താൽപര്യത്തെക്കരുതി ഏത് ഒൗഷധത്തിന്റെയും പരമാവധി വിലയും ചില്ലറ വിലയും നിശ്ചയിക്കാനും അത് എത്ര കാലത്തേക്കെന്നു തീരുമാനിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. അവശ്യസാധന നിയമപ്രകാരമുള്ളതാണ് ഈ ഉത്തരവ്. സീറത്തിന്റെ ടെറ്റനസ് വാക്സീന് 2018 നവംബറിൽ വിലനിയന്ത്രണം ബാധകമാക്കിയിരുന്നു. ദുരന്ത മാനേജ്മെന്റ് നിയമം (2005) പ്രകാരം ഏതു ചട്ടത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരം ലഭിക്കുന്നു.

സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞത്

യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കെ.എസ്. ഗോപിനാഥും തമ്മിലുള്ള കേസിൽ 2003 മാർച്ചിൽ നൽകിയ ഇടക്കാല ഉത്തരവനുസരിച്ച് ജീവൻരക്ഷാ ഒൗഷധങ്ങളുടെ വിലനിയന്ത്രണം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണം. ജീവൻരക്ഷാ ഒൗഷധങ്ങളുടെയും മറ്റും വിൽ‌പനയിലൂടെ കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് പൈശാചിക നടപടിയാണെന്ന് സൈനയഡ് ഇന്ത്യ കേസിൽ (1997) സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

കമ്പനികളുടെ നിലപാട്

ഉൽപാദനച്ചെലവിന്റെയല്ല, വിപണിമൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില നിശ്ചയിക്കാൻ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീറത്തിന് 3000 കോടി രൂപയും ഭാരത് ബയോടെക്കിന് 1565 കോടിയുമാണു കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യവട്ടം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീന്റെ 50% കേന്ദ്രം വാങ്ങുമെന്ന ഉറപ്പുമുണ്ട്.

വിപണിയിൽ കൂടുതൽ കമ്പനികളുടെ വാക്സീനുകൾ വന്നാൽ വില കുറഞ്ഞേക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്നാൽ, ഉൽപാദനച്ചെലവും കോവിഡ് വൈകാതെ നിയന്ത്രണവിധേയമായാൽ വാക്സീൻ വിതരണത്തിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന കുറവും മറ്റുമാണ് സീറം, ഭാരത് ബയോടെക് എന്നിവ വിലവർധനയ്ക്കു കാരണമായി പറയുന്നത്. ഇതര വാക്സീനുകളുടെ ഉൽപാദനം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതു വഴിയുണ്ടായ നഷ്ടവും കമ്പനികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ‌എന്നാൽ, കേന്ദ്രത്തിന് ഇടപെട്ട് വിലനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരത്തെ കമ്പനികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല.

