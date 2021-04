ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദമായ ബി.1.617നെ നീർവീര്യമാക്കുന്നതിൽ കോവാക്സീൻ ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ആന്തണി ഫൗച്ചി.

ഏറ്റവും പുതിയ ഡേറ്റ അനുസരിച്ചു കോവാക്സീന് ഇരട്ടമാറ്റം സംഭവിച്ച വൈറസ് വകഭേദത്തെ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണെങ്കിലും വാക്സീൻ തന്നെയാണ് പ്രതിവിധിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

