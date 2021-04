ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മീററ്റിൽ 7 കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ചു

മീററ്റ് ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, മീററ്റിലെ ആശുപത്രികളിൽ 7 കോവിഡ് ബാധിതർ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ മരിച്ചു. ഇതിൽ 3 പേർ ആനന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിലും 4 പേർ സർക്കാർ കെഎംസി ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്.



ദിവസവും 400 സിലിണ്ടറുകളാണ് ആനന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടതെന്നും എന്നാൽ 90 വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് സുഭാഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ തീർന്നതോടെ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഓക്സിജൻ സംഘടിപ്പിക്കാനായി നെട്ടോട്ടമായി. 110 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ വാങ്ങി എത്തിച്ചെങ്കിലും അമ്മയെ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് കാസിം എന്നയാൾ പറഞ്ഞു.

