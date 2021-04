ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ജീവത്യാഗം

നാഗ്പുർ ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച നാൽപതു വയസ്സുകാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആശുപത്രിക്കിടക്ക ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത 85 വയസ്സുകാരന് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ മരണം. നാഗ്പുർ സാവിത്രിനഗർ നിവാസിയായ നാരായൺ ദഭാൽകറാണ് മറ്റൊരാളെ ജീവിതത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സ്വന്തം ജീവൻ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. അജയ് ഹർദാസ് പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഓക്സിജൻ അളവു കുറഞ്ഞ് ഇൗ മാസം 22നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടെ, 40 വയസ്സുള്ള കോവിഡ് ബാധിതന് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്ക കിട്ടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നെട്ടോട്ടമോടുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. തന്റെ കിടക്ക ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ ഉടൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചെന്ന് ദഭാൽകറുടെ മകൾ ആശാവരി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ എതിർത്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു.

‘ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. ദയവായി എന്റെ കിടക്ക അയാൾക്കു നൽകൂ’’ -ദഭാൽകർ ഡോക്ടർമാരോടു പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്നുതന്നെ മരിച്ചതായി ബന്ധു ശ്രേയസ് കോട്ടിവൻ അറിയിച്ചു. ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനാണ് നാരായൺ ദഭാൽകർ.

