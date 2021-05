രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ട സമയമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇതെന്നു ഡൽഹി സർക്കാരിനോടു സുപ്രീം കോടതി. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്. കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സഹകരണത്തിന്റെ പാതയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മുകളിലോട്ടു കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടത്.



പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ ഭരണസംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു ഡൽഹി സർക്കാർ കോടതിയിൽ ഉറപ്പു നൽകി. ഓക്സിജൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഡൽഹി സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിലാണു കോടതി നിരീക്ഷണം. വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

