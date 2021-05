ഹൈദരാബാദ് ∙ നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ 8 സിംഹങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് മൃഗങ്ങളിൽ കോവിഡ്19 കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് അവയുടെ ഉമിനീർ പരിശോധിച്ച സെന്റർ ഫോർ സെലുലർ ആൻഡ് മോളിക്യുലർ ബയോളജിയിലെ രാകേഷ് മിശ്ര അറിയിച്ചു. പ്രത്യേക കൂടുകളിലേക്കു മാറ്റി ചികിത്സിക്കുന്ന ഇവയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് കോവിഡ് പകരുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Eight Asiatic lions test positive in COVID-19, first in India