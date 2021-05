ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം: കർണാടകയിൽ 12 മരണം കൂടി

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ 12 കോവിഡ് ബാധിതർ കൂടി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. കലബുറഗിയിൽ 10 പേരും ബെംഗളൂരുവിൽ 2 പേരുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും ഇന്നലെ പുലർച്ചെയുമായി മരിച്ചത്. ഓക്സിജൻ തീർന്നതിനാൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് ബാധിതരെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചാമരാജ് നഗറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 24 പേർ പ്രാണവായു കിട്ടാതെ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇതിനകം 153 പേർ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ മരിച്ചു.

English Summary: 12 more die at Kalaburagi hospital, administration claims no shortage of oxygen